Джонсон закинул ногу на стол во время встречи с Макроном (видео)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.
Об этом сообщает Business Insider.
Поступок главы британского правительства раскритиковали в социальных сетях. В частности, биограф Джонсона Соня Пернелл назвала его поведение «грубым и стыдным». «Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце», — написала она в Twitter.
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Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге (привычке мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами). Другие юзеры также сочли поведение Джонсона недипломатичным и признаком отсутствия хороших манер.
В то же время издание отмечает, что поступок премьер-министра, вероятнее всего, был шуткой. «Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, что Джонсон в шутку и делает», — написал корреспондент Sky News в Twitter, прикрепив видеозапись, на которой слышно, как политики смеются.
WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4— Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019