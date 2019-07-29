В Минске поженили двух гусей несмотря на запрет властей (фото)

Жених был в костюме с бабочкой, невеста - в белом свадебном платье.

В Минске поженили гусака Харвистера и гусыню Кришну, несмотря на запрет властей.

Как сообщает TUT.by, минчанин Андрей, хозяин гусей, решил поженить птиц по совету подписчиков в соцсетях. Харвистер жил с ним в квартире и, по словам мужчины, часто навещал гусыню Кришну на даче.

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Неофициальное бракосочетание Харвистера и Кришны прошло 28 июля. Жених был в костюме с бабочкой, невеста - в белом свадебном платье. Хозяин подготовил для них красную дорожку, собрал гостей, а также специально пригласил свадебного регистратора. После регистрации "брака" гусям надели на шею символические кольца.

Ранее свадьбу Харвистера и Кришны пытались провести в Лошицком парке. Но чиновники не разрешили. Они сослались на то, что выездная регистрация проводится на основе заявления граждан.

В документе за подписью Артема Цурана, замглавы Мингорисполкома, также отмечалось, что жених и невеста не соответствуют статье 12 Кодекса Беларуси о семье и браке ("Брак - это добровольный союз мужчины и женщины, который заключается на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом, направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности").