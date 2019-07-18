цей матеріал доступний українською

Во время агитационного концерта в Одессе с неба упал фаллоимитатор (видео)

13:04, 18 июля 2019
Курьёзы
259 0
В Одессе неизвестные скинули с дрона фаллоимитатор на сцену агитационного концерта / фото соцсети

Читайте такжеЖенщина испортила семейное фото, оголив грудь (видео)

Как сообщают очевидцы, сначала квадрокоптер летал возле сцены в парке Горького, но в разгаре концерта подлетел ближе и сбросил свой груз вниз.

"А в Одессе политический креатив растёт на глазах. В парке Горького он дорос до огромного резинового члена, который «неизвестные хулиганы» запустили в небо, прикрепив его к дрону, ровно перед агитационным концертом Червоненко. Позже мега-фаллос сбросили на сцену", - написала в Facebook Елена Лебеденко.

Кто стоит за проделкой, неизвестно.

Видео Oblvesti Odessa

Как сообщал УНИАН, собака, пробегающая с фаллоимитатором в зубах, испортила предложение руки и сердца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#парламентские выборы 2019погода в Одессе