Во время агитационного концерта в Одессе с неба упал фаллоимитатор (видео)

Фаллоимитатор скинули с дрона прямо на сцену концерта.

Во время агитационного концерта одного из кандидатов в народные депутаты в Одессе неизвестные скинули с дрона на сцену фаллоимитатор.

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Как сообщают очевидцы, сначала квадрокоптер летал возле сцены в парке Горького, но в разгаре концерта подлетел ближе и сбросил свой груз вниз.

"А в Одессе политический креатив растёт на глазах. В парке Горького он дорос до огромного резинового члена, который «неизвестные хулиганы» запустили в небо, прикрепив его к дрону, ровно перед агитационным концертом Червоненко. Позже мега-фаллос сбросили на сцену", - написала в Facebook Елена Лебеденко.

Кто стоит за проделкой, неизвестно.

Видео Oblvesti Odessa

Как сообщал УНИАН, собака, пробегающая с фаллоимитатором в зубах, испортила предложение руки и сердца.