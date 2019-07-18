Во время агитационного концерта в Одессе с неба упал фаллоимитатор (видео)
13:04, 18 июля 2019Курьёзы
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Фаллоимитатор скинули с дрона прямо на сцену концерта.
В Одессе неизвестные скинули с дрона фаллоимитатор на сцену агитационного концерта / фото соцсети
Во время агитационного концерта одного из кандидатов в народные депутаты в Одессе неизвестные скинули с дрона на сцену фаллоимитатор.
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Как сообщают очевидцы, сначала квадрокоптер летал возле сцены в парке Горького, но в разгаре концерта подлетел ближе и сбросил свой груз вниз.
"А в Одессе политический креатив растёт на глазах. В парке Горького он дорос до огромного резинового члена, который «неизвестные хулиганы» запустили в небо, прикрепив его к дрону, ровно перед агитационным концертом Червоненко. Позже мега-фаллос сбросили на сцену", - написала в Facebook Елена Лебеденко.
Кто стоит за проделкой, неизвестно.
Видео Oblvesti Odessa
Как сообщал УНИАН, собака, пробегающая с фаллоимитатором в зубах, испортила предложение руки и сердца.
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