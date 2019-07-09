Британец нашел "Путина" в холодильнике (фото)

Это был всего лишь похожий на президента России стейк.

Музыкант Мэтт Гордон нашел Владимира Путина в лондонском отделении магазина Aldi. Это был мясной стейк, который очень похож на президента России.

«Я искал, чем бы перекусить, но, когда я проходил мимо мясных рядов, я резко остановился. Я не мог в это поверить. Этот стейк выглядел как Путин», — рассказывает мужчина.

Стейк породы Абердин Ангус стоил 2.99 фунтов.

В своих комментариях для the Sun Мэтт признался, что не решился купить мясо: «Я не хотел быть ответственным за шипение Владимира Путина на сковородке — мало ли что случилось бы со мной потом».