Британец нашел "Путина" в холодильнике (фото)
15:26, 09 июля 2019Курьёзы
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Это был всего лишь похожий на президента России стейк.
Британец нашел Владимира Путина в холодильнике / фото Matt Gordon
Музыкант Мэтт Гордон нашел Владимира Путина в лондонском отделении магазина Aldi. Это был мясной стейк, который очень похож на президента России.
«Я искал, чем бы перекусить, но, когда я проходил мимо мясных рядов, я резко остановился. Я не мог в это поверить. Этот стейк выглядел как Путин», — рассказывает мужчина.
Стейк породы Абердин Ангус стоил 2.99 фунтов.
В своих комментариях для the Sun Мэтт признался, что не решился купить мясо: «Я не хотел быть ответственным за шипение Владимира Путина на сковородке — мало ли что случилось бы со мной потом».
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