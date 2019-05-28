В Германии «Святой дух» уберег водителя от штрафа

Мужчина двигался со скоростью 50 км/ч по дороге, на которой установлено скоростное ограничение в 30 км/ч.

Водитель, превысивший скоростной режим, избежал штрафа, поскольку его лицо на фоторегистраторе закрыл белоснежный голубь.

Теперь ему не придется платить €105. Представители из полицейского департамента считают, что в ситуации немцу помог «Святой дух», ведь неслучайно белый голубь является одним из символов бога в христианстве. Об этом сообщает «Би-би-си».

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«Мы надеемся, что «спасенный» гонщик поймет знак свыше и будет ездить аккуратнее в будущем», — заявили в полиции города Ферсен.

Мужчина двигался со скоростью 50 км/ч по дороге, на которой установлено скоростное ограничение в 30 км/ч. Во время совершения фотоснимка пролетающий голубь оказался на уровне лица водителя, поэтому о нем нет никаких данных. В департаменте добавили, что и на птицу следовало бы наложить штраф, поскольку она также превысил скоростной лимит.