"Страшне!": Instagram принял грудь Майкла Щура за женскую

Ведущая сообщила о блокировке фотографии Майкла Щура.

Ведущая программы "#@)₴?$0" Ярослава Кравченко на своей странице в Facebook сообщила, что Instagram заблокировал фотографию, поскольку принял соски ее коллеги Майкла Щура за женскую грудь.

"Instagram заблокировал фото за соски Майкла Щура на заднем плане. Ну, привет, Василина", – написала Кравченко.

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Также телеведущая привела цитату с правилами соцсети, в которой сообщается, что фото, видео и любой цифровой контент, демонстрирующий половой акт или гениталии, а также изображения полностью обнаженных ягодиц крупным планом удаляются.

"Мы удаляем некоторые фото женских сосков, однако разрешены фото постмастэктомических рубцов и женщин, кормящих грудью", - говорится в цитате с правилами публикаций в Instagram.

Подписчики ведущей сразу же принялись шутить на эту тему: "Если доказать, что Майкл - кормящая мать, можно все вернуть", "Просто надо, чтобы Майкл кормил грудью памятник свинье", "У Щура просто очень женские соски".