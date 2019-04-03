Трамп перепутал страны рождения отца и деда

Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии.

Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии.

«Мой отец был немцем и родился в замечательном месте в Германии, и поэтому я испытываю большие чувства к Германии», — сказал американский лидер на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает Associated Press.

Читайте такжеТрамп вновь оконфузился, забыв фамилию главы Apple (видео)

Глава государства добавил, что немцы не платят то, что должны в рамках альянса. Трамп подчеркнул, что Берлину следует увеличить расходы на военный бюджет для их справедливого распределения среди стран блока.

По имеющимся данным, отец Трампа — Фред — родился в Нью-Йорке в немецкоговорящей семье. Associated Press пишет, что, вероятнее всего, Трамп перепутал отца с дедом Фридрихом, который родился в Германии. Мужчина иммигрировал в Нью-Йорк в 1885 году в возрасте 16 лет, а затем перебрался в западные районы США.