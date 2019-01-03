Все по-взрослому: учительница в США устроила вечеринку для несовершеннолетних с алкоголем и марихуаной

Женщине предъявлены обвинения по 14 пунктам.

Учительница Школы открытий Феникса, что в штате Кентукки, устроила шумную вечеринку к праздникам, куда пригласила несовершеннолетних. Им она предлагала алкоголь и марихуану.

Утром 1 января к дому, где живет 36-летняя преподавательница Линдси Е. Льюис, вызвали полицию. Об этом пишет Yahoo!.

Соседка утверждала, что подростки разрушили ее собственность во время пребывания на вечеринке у нее дома.

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В полицейском отчете говорится, что на вечеринке было 14 детей. Некоторые подростки пытались уйти, когда вошла полиция. Другие рассказали, что они употребляли алкоголь и курили травку. WDRB также сообщил, что запах марихуаны был очень заметным в доме Льюис, здесь были и бутылки с алкоголем. Сама преподавательница тоже находилась под воздействием определенных веществ.

По данным полиции, Льюис сознательно организовала вечеринку. Ей было предъявлено обвинение по 14 пунктам обвинения об участии в незаконном обращении с несовершеннолетними.