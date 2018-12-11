цей матеріал доступний українською

"Приехали полюбоваться шпилями соборов": в сети высмеяли россиян-"желтых жилетов" в Париже (фото)

14:34, 11 декабря 2018
Курьёзы
1879 3
В сети появились фотожабы о россиянах в Париже / фото t.me/LeshchenkoS

Как известно, ранее в СБУ заявили, что спецслужбы России организовывают беспорядки во Франции и планируют аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и в других странах Европы.

Читайте такжеПутин рассказал анекдот об отношениях с США

В Кремле называют «клеветой» причастность России к организации протестов, однако в сети уже выкладывают фотожабы на эту тему.

t.me/LeshchenkoS
t.me/LeshchenkoS
t.me/LeshchenkoS
t.me/LeshchenkoS

Как сообщалось эксперт-международник Ирина Верещук считает, что Россия использует массовые акции протестов "желтых жилетов" во Франции для расшатывания ситуации в Евросоюзе. В первую очередь информационные атаки РФ сосредотачиваются в Интернете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Париж#протесты