"Приехали полюбоваться шпилями соборов": в сети высмеяли россиян-"желтых жилетов" в Париже (фото)
14:34, 11 декабря 2018Курьёзы
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В Кремле называют "клеветой" причастность России к организации протестов, однако в сети уже выкладывают фотожабы на эту тему.
В сети появились фотожабы о россиянах в Париже / фото t.me/LeshchenkoS
В сети смеются с россиян-"желтых жилетов", приехавших в Париж.
Как известно, ранее в СБУ заявили, что спецслужбы России организовывают беспорядки во Франции и планируют аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и в других странах Европы.
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В Кремле называют «клеветой» причастность России к организации протестов, однако в сети уже выкладывают фотожабы на эту тему.
t.me/LeshchenkoS
t.me/LeshchenkoS
t.me/LeshchenkoS
t.me/LeshchenkoS
Как сообщалось эксперт-международник Ирина Верещук считает, что Россия использует массовые акции протестов "желтых жилетов" во Франции для расшатывания ситуации в Евросоюзе. В первую очередь информационные атаки РФ сосредотачиваются в Интернете.
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