У Путина прокомментировали причастность России к организации протестов во Франции

По словам пресс-секретаря Путина, Россия «с уважением относимся к суверенитету Франции и признательна, когда французская сторона отвечает взаимностью в этом плане».

В Кремле называют «клеветой» причастность России к организации протестов во Франции, заявив об уважении суверенитета этой страны.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я хочу сказать, что Россия считает все происходящее исключительно внутренним делом Франции. Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», - заверил пресс-секретарь Владимира Путина.

По его словам, Россия с уважением относимся к суверенитету Франции и признательна, когда французская сторона отвечает взаимностью в этом плане.

«Какие-либо утверждения о возможной причастности России являются ничем иным как клеветой», - подчеркнул он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикации в СМИ о российском вмешательстве в акции «желтых жилетов» во Франции.

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Как сообщал УНИАН, 8 декабря по Франции прокатилась очередная волна протестов «желтых жилетов», порядок в стране обеспечивали 89 тысяч правоохранителей. Вдоль улиц Парижа стояли полицейские фургоны и бронемашины, еще до начала акции правоохранители задержали более 300 человек. Во время акции двое французов - пособников боевиков развернули флаг террористической организации «ДНР».

9 декабря СБУ обнародовала фото, на котором двое мужчин в желтых спецжилетах держат флаг с символикой террористической организации «ДНР». По данным ведомства, один из них - это Сорлин Фабрис, функционер так называемого «интеграционного комитета «Россия-Донбасс», который создан и финансируется российскими спецслужбами, член так называемого «международного» аналитического центра «Катехон», который действует под эгидой Константина Малофеева (российский бизнесмен, политик, один из финансистов «русского мира»). Второй - Ксавье Моро, фейковый «наблюдатель» на псевдовыборах в ОРДЛО. В течение 17 лет проживает в РФ, гражданин РФ с 2013 года. Основатель «Европейского центра стратегического анализа «Стратпол» (составляющая «пятой колонны» РФ во Франции). Функционер ОО «Восток Франция - Солидарность Донбасса», которая подконтрольна российским спецслужбам.

В СБУ заявили, что Спецслужбы России организовывают беспорядки во Франции и планируют аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и в других странах Европы.

Отмечается, что в последние годы Россия настойчиво пыталась взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры.