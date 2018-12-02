Новосибирск купил для школ портреты Путина и фильмы про Крым на 5 миллионов рублей

В российской глубинке считают, что патриотизм у детей необходимо воспитывать именно так.

Мэрия Новосибирска сделала незаконные закупки на бюджетные деньги, потратив почти 5 миллионов рублей без проведения торгов на портреты президента России Владимира Путина и фильмы про оккупированный Крым.

Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

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Отмечается, что сотрудники городской администрации закупили книги и DVD-диски с фильмами "Крым и Россия – одна судьба", "Освоение Арктики" и "Войны и Победы", а также герб, флаг и портрет Путина для того, чтобы "воспитать патриотизм у детей".

Издание сообщает, что дворец детского творчества "Юниор" заказал 241 учебный комплект "для воспитания патриотизма у детей", однако на сайте госзакупок поставщик продукции не указан. В то же время, известно, что закупку проводят у единственного поставщика, без торгов.

Предполагается, что сувенирные вещи и «патриотические» книги распределят между школами – по два комплекта на одно учебное заведение.