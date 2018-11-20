Британский ведущий 44 года вел радиоэфир только для своей жены

Теперь его позвали провести эфир на «Би-Би-Си».

73-летний британский диджей и ведущий Эрик Торп 44 года вел трансляции из собственного сарая для аудитории, состоящей из одного человека — его жены.

Он рассказывал местные новости и ставил в эфир музыку (нелегально). Об этом пишет "Медуза".

Однажды его соседи, обеспокоенные доносившимся из сарая шумом, вызвали полицейских — Торп не растерялся и взял у них интервью.

Когда-то Торп поучаствовал в телешоу под названием «Nationwide», выходившем на канале BBC News с 1969 по 1983 годы. Спустя несколько десятков лет архив «Би-Би-Си» опубликовал в твиттере запись из этой передачи. После этого твита ведущего пригласили поучаствовать в эфире радио BBC Three Counties.

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Во время записи ведущему предложили на Рождество самому провести эфир на BBC Three Counties. Торп оказался невероятно тронут: «Лучше бы вам передать мне носовые платки. Это очень здорово. Впервые за всю мою жизнь у меня нет слов».