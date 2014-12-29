В сети появилось 25-минутное видео главных неудач 2014 года

На видео - от простых падений до неудачливых участниковIce Bucket Challenge.

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Напомним, британское издание The Daily Mail опубликовало топ-лист самых нелепых селфи 2014 года. В антирейтинг вошли неуместные и бестактные фотографии-автопортреты, опубликованные пользователями в соцсетях в уходящем году.