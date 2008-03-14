Золотой резерв Центрального банка Эфиопии оказался позолоченным

Парламентский комитет Эфиопии по бюджету и финансам 13 марта обязал Центральный банк страны в кратчайшие сроки проверить золотой резерв страны на предмет его подлинности.

Как сообщает BBC News, сомнения в этом появились после несостоявшейся сделки с ЮАР: южноафриканцы потребовали назад свои деньги, когда выяснилось, что поставленные им из Эфиопии слитки сделаны из позолоченной стали.

Проведенное вслед за этим расследование показало, что Центральный банк закупил у одного из поставщиков крупную партию позолоченной стали под видом золота. В результате этой аферы страна потеряла многие миллионы долларов.

Руководители компании-поставщика и некоторые их деловые партнеры были немедленно арестованы по подозрению в мошенничестве. Также были задержаны химики из местной геологической службы, которые должны были удостовериться, что закупаемое ЦБ золото соответствует всем стандартам.

Следователи уже выяснили, что в резерве местного ЦБ хранится еще одна партия "стального" золота. Оно было конфисковано у контрабандистов, пытавшихся вывезти слитки за границу.

В Эфиопии ежегодно добывают некоторое количество золота, часть которого отправляется на экспорт, напоминает Лента.ру.