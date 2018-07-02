Девушка устроила курьезное ДТП на Крымском мосту (видео)
08:16, 02 июля 2018Курьёзы
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Девушка решила снять поездку по Крымскому мосту на видео и устроила ДТП в прямом эфире.
Девушка прославилась в Instagram благодаря ДТП / Скриншот
Девушка-водитель, которая одной рукой снимала трассу на Крымском мосту, так увлеклась съемкой, что не заметила Mini Cooper и врезалась в него.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале "Аргументы недели Крым". По информации местных СМИ, девушка за рулем перед аварией выкладывала селфи в Instagram. После ДТП под аркой Крымского моста образовалась пробка.
Как сообщали СМИ, 1 июня на Крымском мосту, построенном оккупантами, произошло первое ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.
Напомним, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.
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