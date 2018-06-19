У Ляшко из-за «Марша равенства» хотят отзыва из Киева посла США

По словам нардепа Игоря Мосийчука, украинская власть находится под внешним управлением, а посол Йованович предлагает «извращение против 95% украинского населения».

Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук назвал участников ЛГБТ-марша в Киеве «извращенцами», и возложил ответственность за его проведение на посла США в Украине Мари Йованович.

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Как сообщает «Украинская правда», соответствующее заявление парламентарий сделал во время рассмотрения в Раде законопроекта об усовершенствовании системы охраны культурного наследия.

"В эти выходные в Киеве произошло полное разрушение украинского культурного пространства. Ради акции извращенцев отгородили в центре Киева территорию большую, чем страна Ватикан. Не пропускали людей домой без паспортов", – отметил он.

"Мирную акцию протеста против этого марша извращенцев разогнали силовыми методами. Разогнали христиан-православных, христиан-католиков, греко-католиков, протестантов! Разгоняли всех, кто выступает за сохранение украинских традиционных культурных ценностей и украинской семьи", – продолжил Мосийчук.

По словам депутата, это стало возможным потому что «украинская власть находится под внешним управлением».

«Потому что в колонне извращенцев шла посол США Мари Йованович. Потому что она делает все, чтобы рассорить украинский народ с американским народом», – добавил он.

По мнению Мосийчука, Йованович "организовала вмешательство в выборы президента США Дональда Трампа, направив туда Сытника и группу народных депутатов"

"И она предлагает извращение против 95% украинского населения. Требуем обратиться к Администрации президента США относительно ее отзыва", – заявил депутат.

Напомним, 17 июня в Киеве состоялся Марш равенства "КиевПрайд". Мероприятие проходило под усиленным контролем со стороны правоохранителей.

Противники Марша равенства, среди которых - националисты и религиозные активисты, утром 17 июня проводили собственную акцию протеста. Участники протеста держали плакаты с лозунгами: "Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо" и "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ".

Еще до начала акции протесты вылились в столкновения националистов с полицией на улице Владимирской: правоохранители задержали 57 человек, однако в тот же день всех отпустили.