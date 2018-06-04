Утка устроила в Москве неравный бой с таксистом: в сети показали кадры инцидента (видео)

17:15, 04 июня 2018
Курьёзы
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Утка, переводившая через дорогу своих птенцов, напала на таксиста, который пытался прогнать ее с проезжей части.

После такого решительного отпора таксист оставил попытки прогнать ее.

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Теги: #утки#пострадал таксист