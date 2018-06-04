Утка устроила в Москве неравный бой с таксистом: в сети показали кадры инцидента (видео)
17:15, 04 июня 2018Курьёзы
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Судя по всему, птица восприняла мужчина как потенциальную угрозу для своих птенцов и набросилась на мужчину.
В Москве утка напала на мужчину, который попытался приблизиться к ее выводку.
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Утка, переводившая через дорогу своих птенцов, напала на таксиста, который пытался прогнать ее с проезжей части.
После такого решительного отпора таксист оставил попытки прогнать ее.
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