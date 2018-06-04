Утка устроила в Москве неравный бой с таксистом: в сети показали кадры инцидента (видео)

Судя по всему, птица восприняла мужчина как потенциальную угрозу для своих птенцов и набросилась на мужчину.

В Москве утка напала на мужчину, который попытался приблизиться к ее выводку. Читайте такжеУтята с мамой устроили транспортный коллапс в центре Запорожья (видео) Утка, переводившая через дорогу своих птенцов, напала на таксиста, который пытался прогнать ее с проезжей части. После такого решительного отпора таксист оставил попытки прогнать ее.

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