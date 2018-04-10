Украинская порнозвезда пожаловалась на изнасилование во время съемок БДСМ-фильма

Порноактриса Никки Бенц утверждает, что во время съемок ее били в лицо, по голове и по груди.

Порноактриса украинского происхождение Никки Бенц (настоящее имя Алла Мончак) подала иск в размере $5 млн на порностудию Brazzers за сексуальное насилие, которому подверглась со стороны режиссера Тони Т.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Бенц утверждает, что во время съемок ее били в лицо, по голове и по груди, вызвав кровотечение. Ей также «вливали воду в рот, заставляя ее захлебываться». Также, по ее словам, режиссер принудил ее дать интервью для порнофильма, в котором ей пришлось сказать, что она продолжит сниматься в работах Тони Т. Иначе ей угрожали не заплатить.

Актриса пожаловалась, что вышеперечисленных сцен в сценарии не было. Помимо Brazzers, она подала в суд на Тони Т и порноактера Рамона Номара, который снимался с ней в фильме.

Съемки порнофильма прошли в конце 2016 года. Тогда Бенц рассказывала о произошедшем в Twitter. Она утверждала, что неоднократно просила остановить съемку, но на нее не обращали внимания.

Никки Бенц - канадская порнографическая актриса, ведущая и бывшая модель украинского происхождения. Родилась Алла 11 декабря 1981 года в Мариуполе в семье инженеров. В 7 лет переехала с родителями в Торонто, Канада. Ещё до 18-летия стала работать моделью, позировала в бикини.

Как сообщал УНИАН, ранее порноактриса заявила об угрозах после интимной близости с Трампом.