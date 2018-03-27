Блогер рассчитался в магазине 10 кг мелочи (видео)

Свой поход в магазин парень запечатлел на видео и опубликовал в YouTube.

Необычным способом решил расплатиться в магазине житель Мелитополя. Парень шокировал продавца, вывалив на прилавок 10 кг "пятикопеечных" монет.

Этот случай произошел в одном из местных магазинов. Молодой человек-блогер приобрел продукты и решил заплатить за них своими сбережениям, передает "РИА Мелитополь".

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Продавец была шокирована, когда увидела, что он дал ей десятикилограммовый пакет, в котором находились пятикопеечные монеты.

Женщина принялась кричать на покупателя, но потом успокоилась и принялась считать мелочь.

Как сообщал УНИАН, житель городка Бремерферде оставил детям в наследство 1,2 миллиона монет номиналом по 1 и 2 пфенига, которые вышли из оборота в 2002 году после перехода Германии на евро.