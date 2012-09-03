Суд постановил снести пляжно-развлекательный комплекс в Крыму

16:07, 03 сентября 2012
Крым
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Больше тысячи "квадратов"

В Севастополе суд принял решение о сносе пляжно-развлекательного комплекса "Хорошо" в парке Победы, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Хозяйственный суд Севастополя в полном объеме удовлетворил иск прокурора Гагаринского района к одному из частных предприятий об освобождении самовольно занятого участка земли площадью 1082,5 кв. м на набережной парка Победы.

"Пляжно-развлекательный комплекс должен быть снесен, земля должна быть возвращена в собственность городской общины Севастополя", - заявили в прокуратуре.

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