МВД перед выборами закупает автозаки, водометы и щиты

Министерство внутренних дел Украины 9-27 августа по результатам тендеров заключило ряд соглашений на приобретение оборудования и специальных автомобилей на 60,90 млн грн, сообщает сайт ”Наши деньги” со ссылкой на ”Вестник государственных закупок”.

Среди ”обновок” - заградительные турникеты и щиты.

В частности, 53 млн грн направлено на закупку автомобилей спецназначения, которые должны быть поставлены МВД до конца октября, когда в Украине должны пройти парламентские выборы. Это 54 заднеприводных кроссовера Ssang Yong Rexton по 260 тыс. грн, оборудованных радиостанциями Vertex VX-2100, системой спутникового позиционирования типа Дрозд-М1, видеокамерами и видеорегистраторами Smarty и мобильными компьютерами. Аналогичным оборудованием должны быть оборудованы 20 автобусов «Богдан» А202.10 и восемь автобусов ПАЗ 4234, приобретенные по 400 тыс. грн для перевозки бойцов МВД.



Также приобретено шесть водометных автомобилей на базе КамАЗ по 2,45 млн грн, 20 автобусов ПАЗ 4234 для перевозки задержанных и заключенных по 599 тыс. грн и пять автозаков на базе ГАЗ-3302 по 218 тыс. грн.

Основным поставщиком автотехники на сумму 26 млн грн избрали ООО ”Харьковская автомобильная торговая компания”, зарегистрированное в апреле 2011 года с уставным капиталом 51 тыс. грн на панамский оффшор ”Саусфорд прожектс корп. (Southford projects corp.)”.

Другими поставщиками избраны ООО ”Завод ”Пожспецмаш” и ООО ”Техкомплект”.

Милиция также приобрела 4800 противоударных щитов по 594 грн/ед, такое же количество комплектов для защиты рук и ног по 651 грн и тысячу заградительных металлических турникетов по 3570 грн/ед. Из этих турникетов длиной 1,5 м и высотой 1,3 м можно монтировать мобильные барьеры в местах большого скопления людей.

”Наши деньги” напоминают, что в июле воинская часть 3078 внутренних войск МВД приобрела военного оборудования на 105,86 млн грн. Эту закупку мотивировали подготовкой внутренних войск к обеспечению охраны общественного порядка во время Евро-2012.