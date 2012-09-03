2 иранцев попались с поддельными визами в крымском аэропорте

Женщина и мужчина - граждане Ирана - привлечены к административной ответственности за нахождение в Украине по визам, срок действия которых истек больше двадцати дней назад, иностранцы попались пограничникам в воскресенье в аэропорте Симферополя, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы.

"При оформлении рейса "Симферополь - Стамбул" паспортные документы, предоставленные двумя гражданами Ирана, вызвали подозрение. В ходе разбирательства установлено, что Посольство Украины в Исламской Республике Иран выдало им одноразовые визы сроком на 30 дней, 10 июля иностранцы прибыли в Украину. В паспортах иностранцев были проставлены поддельные штампы о продлении строка пребывания", - говорится в пресс-релизе.

Правоохранители устанавливают контору, которая "продлила" визы иностранцам.