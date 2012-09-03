Спортсмены из Крыма начеканили 6 медалей на чемпионате по кунг-фу

Крымские спортсмены Сергей Черный и Александр Дрыга, выступая в составе сборной Украины, завоевали 6 медалей на чемпионате мира по кунг-фу, который проходил в столице Китая Пекине, сообщила в понедельник пресс-служба Совета министров Крыма.

Черный в разделе "формальная техника с оружием и без оружия" завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Дрыга стал победителем в разделе "формальная техника" и занял второе место в разделе поединка "толкание руки".

Сборная команда Украины завоевала на соревнованиях 31 золотую, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей и заняла первое общекомандное место в разделе таолу.

В чемпионате участвовали 128 команд - более 4 тысяч человек из 60 стран мира.