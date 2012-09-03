Легковушка перевернулась в Крыму - 4 раненых

4 человека получили травмы в результате опрокидывания автомобиля при въезде в поселок Коктебель в Крыму. Авария произошла в воскресенье, 2 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.

"Водитель "Шкоды" не справился с управлением и выехал на обочину дороги, автомобиль перевернулся", - говорится в пресс-релизе.

По данным МЧС, 25-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме водителя, в аварии пострадали трое пассажиров автомобиля: мужчины 23-24 лет и 33-летняя женщина. Жители Крыма находятся в больнице. Мужчины в состоянии средней степени тяжести, женщина - в тяжелом состоянии.