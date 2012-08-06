Катер протаранил теплоход в Крыму: открыто уголовное дело

Крымская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту столкновения катера "Судак" и теплохода "Черноморье" в Черном море неподалеку от Судака, в результате которого 4 августа погибла гражданка России, еще 12 туристов получили травмы, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Дело завели по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта".

"24-летний частный предприниматель, катая туристов на катере, не справился с управлением, произошло столкновение с судном для морских прогулок", - говорят в МВД.

Владелец катера задержан.

Из 12 пострадавших у 6 - легкие травмы, у 4 - средней степени тяжести, у 2 - тяжелые.

Так, 44-летняя женщина и ее 14-летняя дочь - россиянки - находятся в больницах Крыма в тяжелом состоянии. 28-летняя женщина и 11-летний мальчик из России, 13-летний мальчик из Беларуси и 29-летний украинец - в состоянии средней степени тяжести.