Три поезда не доедут до Севастополя
09:53, 21 июня 2012Крым
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Конечная станция - Симферополь
Три пассажирских поезда в направлении Севастополя временно будут курсировать до Симферополя в связи с работами по реконструкции автодорожного моста возле железнодорожного вокзала города-героя. В обратном направлении они будут следовать из Симферополя.
Это поезда № 39/40 "Киев - Севастополь", № 17/18 "Москва - Севастополь" (подкорректировали движение с 18 июня) и №269/270 "Санкт-Петербург - Севастополь" (с 26 июня), сообщил пресс-центр Приднепровской железной дороги.
ПЖД просит пассажиров быть внимательными и заранее получать необходимую им информацию через вокзалы и справочные сервисы.
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