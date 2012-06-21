Три поезда не доедут до Севастополя

Три пассажирских поезда в направлении Севастополя временно будут курсировать до Симферополя в связи с работами по реконструкции автодорожного моста возле железнодорожного вокзала города-героя. В обратном направлении они будут следовать из Симферополя.

Это поезда № 39/40 "Киев - Севастополь", № 17/18 "Москва - Севастополь" (подкорректировали движение с 18 июня) и №269/270 "Санкт-Петербург - Севастополь" (с 26 июня), сообщил пресс-центр Приднепровской железной дороги.

ПЖД просит пассажиров быть внимательными и заранее получать необходимую им информацию через вокзалы и справочные сервисы.