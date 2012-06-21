Три корабля ВМС попадут на ремонт в Николаев

Черноморский судостроительный завод (Николаев) впервые за последние годы будет ремонтировать корабль Военно-морских сил Украины, он получил заказ на ремонт трех кораблей, заявил генеральный директор предприятия Валерий Калашников, сообщила пресс-служба завода.

«В мае проведен тендер, в котором принимали участие три украинских предприятия, по результатам которого 7 июня мы заключили договора с командованием ВМС на проведение ремонтных работ трех кораблей: малого разведывательного корабля "Переяслав" проекта 1824Б, большого десантного корабля "Константин Ольшанский" проекта 775 и ракетного корвета "Приднепровье" проекта 1124», - сказал Калашников.

«Сегодня ведущие специалисты завода совместно с представителями заказчика и экипажем "Переяслава" работают над уточнением объема необходимых ремонтных работ», - добавил он.

Публичное акционерное общество «Черноморский судостроительный завод» - одна из крупнейших верфей Украины. 90,25% акций ЧСЗ принадлежит ПАО «Херсонский судостроительный завод», который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (Николаев) на условиях согласованного с ФГИ Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи. Миноритарным акционером предприятия является государство.