ВИЧ-инфицированный изнасиловал 6-летнюю племянницу в Крыму

Сотрудники милиции задержали 33-летнего жителя Крыма, который подозревается в изнасиловании 6-летней племянницы, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МВД, утовнив при этом, что насильника поймали на прошлой неделе.

Сестра мужчины с двумя детьми - 6-летней дочерью и 4-летним сыном - приехала к брату из Херсонской области. "У родственника собрались гости. Взрослые употребляли спиртное, а когда алкоголь закончился, отправились за добавкой. В доме остался только хозяин жилища. Дети в это время спали в комнате", - говорится в пресс-релизе.

Пьяный мужчина решил изнасиловать девочку. Когда мать девочки вернулась, плакавший ребенок показал ей кровь на нижнем белье. Женщина вызвала милицию.

Насильника задержали на следующий день. Тот сообщил, что был пьян и не понимал, что делал.

По его словам, ранее он состоял на учете у психиатра, а также имеет позитивный статус ВИЧ. Показания проверяются.

Милиция завела уголовное дело по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса "насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего". Санкция статьи - от 10 до 15 лет тюрьмы.

Ребенок находится в больнице. Медики устанавливают степень тяжести причиненных девочке повреждений.