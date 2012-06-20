Падение башенного крана вылилось в уголовное дело

Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по факту падения башенного крана при строительстве девятиэтажного дома в поселке Гурзуф на юге Крыма, в результате которого один рабочий погиб и еще один получил тяжелые травмы, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

30-метровый кран упал 16 июня. Комплекс строит компания «Атриум», рассказали в крымском управлении госслужбы горного надзора и промышленной безопасности.

Дело завели по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины - «нарушение правил безопасности при проведении работ с повышенной небезопасностью, которое привело к гибели человека и другим тяжелым последствиям».

По информации надзорного ведомства, должностные лица строительной компании эксплуатировали кран, не получив всех необходимых разрешений.