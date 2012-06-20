Крым предлагает освободить санатории от НДС в октябре-марте

Верховный совет Крыма просит Верховную раду Украины внести изменения в Налоговый кодеск, освободив санаторни и пансионаты автономной республики и Севастополя от уплаты налога на добавленную стоимость и взыскания налога на прибыль ежегодно с октября по апрель, а также изменить Кодекс Украины об административных правонарушениях, введя штрафы за неуплату владельцами мини-гостиниц турсбора.

За принятие таких постановлений проголосовали 83 из 88 парламентариев. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.

Льготы крымчане просят ввести с 2013 года на 10 лет для увеличения ликвидности путевок в зимнее время. "В Крыму сейчас из 751 крупного объекта размещения - санаториев, пансионатов, гостиниц - могут работать круглый год 311, реально в зимнее время работают меньше 100. Льготы приведут к снижению стоимости (путевок), а значит к повышению спроса на санатории", - сказал председатель постоянной комиссии парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу, туризму и предпринимательству Рустам Темиргалиев.

Штрафы предлагают ввести в размере от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. За повторное нарушение в течение года он вырастет в 2 раза.