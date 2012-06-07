Такси взвинтили цены к Евро

В Киеве резко подскочили тарифы на проезд в такси, сообщает газета "Сегодня".

Поездки стали обходиться на 12-15 гривен дороже.

"Еще две недели назад ездила от пл. Космонавтов до ул. Малиновского, 3 за 44 грн, теперь тариф — 58 гривен", - рассказала изданию киевлянка Виталия Б.

Специалисты говорят, что взвинтили цены только нелегалы. "Легальные службы такси работают по старым тарифам, а вот нелегалы, которых около 95% от общего количества служб, действительно повысили тарифы. Скачок связан с желанием колл-центров заработать на процентах от перевозок во время Евро, но никак не с затратами на легализацию этого бизнеса", - сказал глава Украинской таксомоторной ассоциации и член комиссии КГГА по урегулированию рынка такси Киева Анатолий Галазюк.