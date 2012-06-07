Негативная оценка милиции и суда объединяет все регионы Украины

Подавляющее большинство граждан Украины независимо от политических симпатий крайне негативно оценивают деятельность правоохранительных и судебных органов, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы», которые обнародовала в Киеве аналитик учреждения Юлия Ильчук.

«Население крайне негативно оценивает деятельность правоохранительной системы Украины. Независимо от политическим предпочтений», - отметила она.

По словам Ильчук, в равной степени негативно деятельность милиции и прокуратуры оценивают 64% респондентов, а деятельность судов – в том же контексте – 69%. В частности, как сказала эксперт, негативные оценки деятельности правоохранительных органов объединяют все регионы Украины.Так, на западе негативно оценивают деятельность судов 74% респондентов, в центре – 73%, на юге – 82%, на востоке – 55%. Деятельность милиции так же идет на понижение с запада на юг. В частности, соответственно, 69% респондентов на западе и в центре относятся негативно к деятельности милиции, на юге – 66%, на востоке – 55%.

Как отметила Ильчук, почти так же негативно оценивают деятельность органов прокуратуры опрошенные в указанных регионах.

Опрос проведен в начале апреля. Было опрошено 2009 респондентов во всех областях Украины, в Киеве и АР Крым по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.