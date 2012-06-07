У "Таврии" - новый тренер

Совет учредителей "Таврии" назначил главным тренером симферопольской футбольной команды Олега Лужного - известного в прошлом игрока киевского "Динамо" и лондонского "Арсенала". Он подписал с "Таврией" контракт на три года, сообщила пресс-служба спортивного клуба.

43-летний коуч "Таврии" определится с тренерским штабом чуть позже.

Руководство "Таврии" на прошлой неделе освободило 66-летнего Семена Альтмана от должности главного тренера команды, на которой он работал около года.

Лужный с 2006 года работал ассистентом главного тренера киевского "Динамо".

В амплуа защитника выступал за команды: "Торпедо", Луцк (1985 – 1988 гг.), "Карпаты", Львов (1988 г.), "Динамо", Киев (1989 – 1999 гг.), "Арсенал", Лондон (1999 – 2003 гг.), "Вулверхэмптон", Англия (2003 – 2004 гг.).

Провел 8 матчей за сборную СССР. За сборную Украины отыграл 52 поединка (в 39-ти из которых выводил команду на поле в качестве капитана, что является национальным рекордом).

Мастер спорта международного класса.

Является чемпионом СССР 1990 года. Бронзовый призер чемпионата СССР 1989 года. Обладатель Кубка СССР 1990 года.

Чемпион Украины 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 и 1999 годов. Серебряный призер чемпионата Украины 1992 года. Обладатель Кубка Украины 1993, 1996, 1998 и 1999 годов.

Чемпион Англии 2002 года. Серебряный призер чемпионата Англии 2000, 2001 и 2003 годов. Обладатель Кубка Англии 2002 и 2003 годов.

Гендиректор "Таврии" Сергей Куницын отметил: руководство клуба надеется, что с приходом Лужного команда поднимется в турнирной таблице уже в предстоящем сезоне.

"Перед командой стоят серьезные задачи, поэтому работать будем по-серьезному. Для меня все вы равны: мне не важны ваши национальность и возраст. Я хочу, чтобы на каждый матч вы выходили, как на последний в своей жизни, бились на поле с первой и до последней секунды. Кто будет соответствовать этим критериям - тот и будет у меня играть", - сказал Лужный футболистам в среду на базе спорткомплекса "Скиф" в Бахчисарайском районе.