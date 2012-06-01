Погода в Украине на субботу

Дождливую погоду с грозами обещают синоптики 2 июня в Украине.

Как сообщил Укргидрометцентр, сильные дожди ожидаются ночью в северных и центральных областях, днем на Левобережье, в отдельных пунктах град, лишь ночью в восточных областях, Крыму и Приазовье без осадков.

Ветер преимущественно западный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью будет 10-15°, на побережье морей до 18°, в западных областях местами 6-8° тепла; днем 20-25°, в западных, северных и Винницкой областях 14-19°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киеве ночью и утром дожди, грозы, местами сильные дожди и шквалы 15-20 м/с; днем местами небольшой дождь. Температура ночью 12-14°, днем 17-19°.