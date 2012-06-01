Политолог считает рабочим гуляющий в сети список мажоритарщиков ПР

Список потенциальных кандидатов от Партии регионов в депутаты Верховной рады Украины в округах в Крыму, появившийся в интернет-СМИ, является рабочим, при этом свидетельствует о намерении политсилы отдать большинство мест выходцам с полуострова, считает политолог Александр Форманчук.

"От источников близких к руководству известно, что это список не лишен смысла, но он все-таки еще не прошел определенную процедуру утверждения и является рабочим. Тем не менее, там есть вещи, которые заслуживают внимания. Несколько месяцев назад говорили, что в этом списке будет много донецко-макеевских и каких-то других приезжих. Могилев в ответ тогда пообщел, что там будет максимальное количество крымских, и он свое слово сдержал", - сказал сопредседатель Крымской ассоциации политологов в комментарии "УНИАН-Крым".

Форманчук предположил также, что в списке в процессе утверждения тех или иных кандидатур могут поменяться фамилии в одном-трех округах.