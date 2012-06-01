ПР выдвинула кандидата в депутаты Крыма в "вотчине" Гриценко

Партия регионов выдвинула председателя Ленинской районной государственной администрации Валерия Степанова кандидатом в депутаты Верховного совета Крыма от ПР на промежуточных выборах в одномандатном мажоритарном избирательном округе №39 (Ленинский район).

Такое решение приняли делегаты партконференции в пятницу в Симферополе.

Лидер крымских "регионалов", председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев оценил шансы однопартийца победить на выборах как высокие.

Избирательная комиссия Крыма ранее назначила промежуточные выборы на 1 июля в связи со вступлением в силу обвинительного приговора Коммунарского районного суда Запорожья по делу в отношении крымского депутата Анатолия Гриценко (Партия регионов).

Гриценко, задержанный в январе 2011 года по подозрению в отчуждении земли в бытность председателем Ленинской райгосадминистрации Крыма (2001-2005 гг.), вышел из-под стражи 20 марта 2012-го. Суд в Запорожье признал его виновным в превышении служебных полномочий при распоряжении землями совхоза "Азовский" и назначил наказание в виде двух лет тюрьмы, от которого освободил с испытательным сроком два года.

По предварительным подсчетам, расходы Ленинской районной и участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов составит 450 тыс. грн.