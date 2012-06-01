"Таврия" осталась без тренера
15:00, 01 июня 2012Крым
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Семена Альтмана уволили
Совет учредителей спортивного клуба "Таврия" (Симферополь) освободил Семена Альтмана с должности главного тренера футбольной команды, сообщила пресс-служба "Таврии".
"Вместе с Альтманом покидает "Таврию" и весь его тренерский штаб. Имя нового главного тренера "Таврии" будет названо позже", - говорится в пресс-релизе.
Альтман был тренером "таврийцев" около года.
Ранее он работал в тренерском штабе сборной Украины и в структуре ФФУ.
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