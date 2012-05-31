Феодосийский морпорт "переплатил" полмиллиона за услуги

Керченская транспортная прокуратура возбудила дело в отношении исполняющего обязанности начальника портофлота Феодосийского морского торгового порта по подозрению в нарушениях при закупке государственным предприятием услуг - морпорт незаконно потратил 570 тыс. гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Госпредприятие в 2010-2011 годах незаконно израсходовано почти 570 тысяч гривен. Такая сумма необоснованно перечислена подрядчику за ремонтные работы, которые фактически не были выполнены», - говорится в пресс-релизе.

Фамилия подозреваемого не разглашается.

Дело открыли 30 мая по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса - «служебная небрежность, приведшая к тяжелым последствиям».

Морпорт специализируется на перевалке нефти и нефтепродуктов, а также занимается перевалкой сухих грузов.