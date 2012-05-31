Севастополь навестили турецкие военные

Турецкая военная делегация находится в Севастополе с официальным визитом. Временно исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Юрий Ильин обсудил с начальником генерального штаба ВС Турции генералом армии Наджетом Озелем перспективы сотрудничества между вооруженными силами двух государств, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

В частности, речь шла о сотрудничестве украинских и турецких ВМС в региональных инициативах безопасности - Черноморской группы военно-морского сотрудничества "Блэксифор" и операции “Черноморская гармония”, многонациональных учениях.

Участники встречи выразили убеждение, что участие флотов обоих государств в этих мероприятиях способствует поддержке стабильности и безопасности в Черном море, укреплению доверия и сотрудничества между странами Черноморского региона, достижению взаимосовместимости междунациональных группировок.

Озель подчеркнул, что визит в Украину для него является очень важным, поскольку Турция и Украина как страны, которые обеспечивают безопасность в Черном море, должны расширять двустороннее сотрудничество.