Зеку передали наркоту в подгузнике

Сотрудники милиции поймали молодую женщину, которая пыталась передать коноплю в детском подгузнике заключенному, отбывающему наказание в колонии в Керчи, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

"Женщина с грудным ребенком на руках проделала путь в несколько сотен километров, чтобы встретиться с заключенным, не являющимся ей ни родственником, ни отцом ребенка", - говорится в пресс-релизе.

Во время прохождения досмотра в комнате для свиданий она выбросила в мусорное ведро сверток, заявив, что это использованный подгузник. Сотрудники колонии решили проверить "памперс", в нем оказалась завернутая коробка от мобильного телефона, которая была заполнена марихуаной.

Женщине предъявили обвинение по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины - незаконная перевозка наркотических средств с целью сбыта. Она находится под подпиской о невыезде.