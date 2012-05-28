В Крыму задержанный пытался задушить милиционера

В Крыму в райотделе милиции задержанный пытался задушить сотрудника МВД. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Инцидент произошел в Кировском районе полуострова. "Доставленный по факту хулиганства обвиняемый набросился на работника органа внутренних дел и едва не лишил его жизни", - говорится в пресс-релизе. Милиционера спасли коллеги.

Действия агрессивного мужчины квалифицированы по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа).