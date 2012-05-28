Центр занятости возглавил Савенко

Центр занятости Крыма возглавил Леонид Савенко. Он имеет более чем 30-летний стаж работы в органах местного самоуправления, социальных ведомствах, в том числе - 25 лет на государственной службе.

Савенко родился в 1962 году в Херсонской области. В 1984 году закончил Крымский сельскохозяйственный институт им. М.И. Калинина. В 1999 году закончил Харьковский филиал Украинской Академии государственного управления при президенте Украины (магистр государственного управления). В 1994 году закончил Украинскую государственную юридическую академию по специальности юрист.

«От вашей работы во многом зависит выполнение тех масштабных задач, которые сегодня стоят перед нами и которые озвучил президент Украины», - отметил первый вице-премьер Крыма Павел Бурлаков, обращаясь к коллективу центра во время представления нового руководителя, сообщила пресс-служба крымского правительства.