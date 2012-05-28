Фестиваль античного искусства откроется в Керчи

XIV Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» стартует 2 июня в Керчи, сообщают организаторы. Среди членов жюри и почетных гостей фестиваля народные артисты Лариса Кадырова, Василий Лановой, Александр Голобородько, Наталья Егорова. В программе фестиваля выступления театров из России, Украины и Польши, выставка на античную тематику «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО...», демонстрация художественных фильмов, литературные концерты, творческие встречи. Фестиваль пройдет при поддержке Министерств культуры Украины и Крыма, Верховной Рады Крыма.



Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter