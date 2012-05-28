Фестиваль античного искусства откроется в Керчи

14:39, 28 мая 2012
Крым
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XIV Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» стартует 2 июня в Керчи, сообщают организаторы.

Среди членов жюри и почетных гостей фестиваля народные артисты Лариса Кадырова, Василий Лановой, Александр Голобородько, Наталья Егорова.

В программе фестиваля выступления театров из России, Украины и Польши, выставка на античную тематику «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО...», демонстрация художественных фильмов, литературные концерты, творческие встречи.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерств культуры Украины и Крыма, Верховной Рады Крыма.
 

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