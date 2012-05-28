Парламент Крыма вступился за законопроект о языках

Президиум Верховной Рады Крыма выражает обеспокоенность обострением общественно-политической ситуации, сложившейся в Верховной Раде Украины при рассмотрении проекта закона ”Об основах государственной языковой политики”, и требует не допустить попрания прав этнических меньшинств на свободное использование национальных языков, говорится заявлении, текст которого размещен на официальном сайте крымского парламента.

”Данный законопроект предложил модель, позволяющую снять наиболее острые проблемы в сфере применения языков, которыми пользуется население страны, с учетом его демографического состава, духовных запросов и сложившихся традиций. Однако деструктивные силы в парламенте Украины не только не позволяют обеспечить создание надежного механизма реализации языковых прав граждан, выполнить взятые Украиной обязательства по адаптации национального законодательства в языковой сфере к нормам международного права, но и дестабилизируют общественно-политическую ситуацию в стране, способствуют разгулу правового нигилизма, негативно влияют на имидж Украины в международном сообществе”, - сказано в заявлении.

Крымские депутаты призывают ”политически ответственные структуры украинского общества дать отпор провокаторам, рядящимся в тогу защитников государственного языка”.

”Показная ”обеспокоенность” оппозиции по поводу снижения статуса государственного языка якобы в результате принятия указанного законопроекта абсолютно беспочвенна и противоречит основам социальной лингвистики. Характерно, что агрессия исходит от той части так называемых национал-патриотов, для которой язык является лишь средством политических манипуляций. Они даже не догадываются, что богатый и многогранный украинский язык не нуждается в подобного рода ”защитниках”, потому что его, как и любые другие языки, невозможно искоренить посредством закона. Ведь народ-языкотворец, как сказал классик, в этом смысле выше любого правового документа”, - подчеркнул президиум парламента Крыма.

24 мая рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В парламенте произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от ”БЮТ-Батьківщини” и НУ-НС, протестовавших против документа, разработанного ”регионалами”.