Социальные карты крымчанам выдадут в июне

С середины июня жителям Симферополя начнут выдавать социальные карты в рамках программы «Социальная карта крымчанина», в течение месяца программа стартует во всех регионах Крыма, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Каждый крымчанин должен чувствовать поддержку со стороны власти, особенно это касается наименее защищенных категорий граждан. Программа разработана и внедряется в рамках социальных инициатив Президента Украины, ее реализация позволит повысить эффективность адресной социальной помощи крымчанам», – подчеркнул глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев.

15 марта Совет министров Крыма заключил Меморандум о взаимопонимании с торговыми сетями и общественными организациями по реализации региональной Программы «Социальная карта крымчанина».

Указанная программа разработана по инициативе правительства Крыма с целью повышения уровня социальной защиты льготных категорий граждан.

Согласно программе, пенсионеры, ветераны войны, многодетные семьи, чернобыльцы, инвалиды и другие незащищенные категории граждан смогут приобретать товары со скидкой.