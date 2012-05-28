Российский бизнесмен стал почетным гражданином Алушты

Российскому предпринимателю Александру Лебедеву присвоено звание «Почетный гражданин Алушты», данное решение единогласно поддержали депутаты в ходе заседания сессии горсовета, сообщает КИА.

Звание председателю совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация» Александру Лебедеву присваивается «за активное и долговременное участие в благотворительной и меценатской деятельности в интересах Алушты».

Так, после февральского шторма НРК приняла решение вложить 1,5 млн долларов в реконструкцию разрушенной набережной, получив от власти гарантии отсутствия в прогулочной зоне объектов выносной торговли.

Российский бизнесмен работает в Крыму более 10 лет.

