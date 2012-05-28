Городской транспорт Евпатории переходит на летний режим

Общественный транспорт Евпатории готовится к переходу на летний режим работы, таким образом, автобусы будут ходить до 21 часа, а трамваи до 23 часов, сообщает пресс-служба исполкома.

Изменение режима работы связано с увеличением пассажиропотока на маршрутах курортного направления. «По мере изменения пассажиропотока ситуация будет постоянно корректироваться», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, с 15 июня начнет функционировать сезонный маршрут №6а «Новый пляж – ул. Кирова». «Он позволит горожанам более комфортно добираться до пляжей. Конечная и начальная остановки будут совпадать с маршрутом №6, но путь следования пройдет по другим улицам», - отметили в пресс-службе.

От железнодорожного вокзала будут следовать 15 поездов в города Украины, России, Белоруссии, а также 8 поездов пригородного сообщения.

В июне планируются ввести автобусные междугородные маршруты с городами: Киев, Днепропетровск, Кировоград, Кривой Рог, Черновцы, Луганск, Одесса, Кишинев.

