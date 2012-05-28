Синоптики рассказали, каким будет начало лета

Начало лета в Украине отметится умеренной температурой и дождями, об этом свидетельствуют результаты прогноза погодных условий, которые на брифинге представил директор Украинского гидрометцентра МЧС Украины Николай Кульбида.

На протяжении ближайших 10-12 дней на территории Украины не произойдет возобновление засушливых явлений, напротив, на всей территории следует ожидать грозовых явлений.

В южном, центральном и восточном регионах пройдут сильные дожди. В некоторых местах со шквалистыми порывами ветра до 15-20 м/с и градом.

В этот период температура по Украине будет составлять преимущественно 8-14 градусов тепла ночью и 18-24 градусов днем.

«Таким образом, можно сделать вывод, что это будет период с достаточным количеством осадков и умеренным температурным режимом», - подытожил сказанное Н.Кульбида.

