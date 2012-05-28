Крымчан призывают поддержать местных товаропроизводителей

В Крыму в торговых сетях внедряют отличительные ценники на продукцию крымских товаропроизводителей, на новых ценниках нанесен логотип Крыма, а также надпись «Покупай крымское», сообщает пресс-служба правительства.

«Во всех магазинах независимо от формы собственности уже внедряют такие ценники, ставят стикеры. К нам поступает много звонков от предпринимателей с просьбой выдать такие ценники», - цитирует министра экономического развития и торговли Крыма Светлану Вербу пресс-служба.

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев поручил ускорить эту работу и подчеркнул необходимость поддерживать крымских производителей.

«Ключевая задача — оказывать максимальное содействие крымским производителям, это позволит обеспечить крымчан качественной продукцией и по доступным ценам», — отметил глава правительства.

По инициативе крымского правительства был разработан единый логотип для позиционирования крымской сельхозпродукции в торговых сетях автономии.

