В Крыму в заповеднике добывали известняк
12:00, 28 мая 2012Крым
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Материалы переданы в прокуратуру
Горнотехнической инспекцией территориального управления Госгорпромнадзора Крыма выявлен факт незаконной добычи известняка на территории заповедника Узун-Сырт (гора Клементьева) в районе села
Отважное Кировского района, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным инспекции, специальные разрешения на пользование недрами и горные отводы на разработку месторождений в указанном районе никаким недропользователям не выдавались.
Сообщений о несанкционированной разработке полезных ископаемых от местных органов власти не поступало.
Материалы по данному факту переданы в прокуратуру Крыма.
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