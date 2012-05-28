В Крыму в заповеднике добывали известняк

Горнотехнической инспекцией территориального управления Госгорпромнадзора Крыма выявлен факт незаконной добычи известняка на территории заповедника Узун-Сырт (гора Клементьева) в районе села

Отважное Кировского района, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным инспекции, специальные разрешения на пользование недрами и горные отводы на разработку месторождений в указанном районе никаким недропользователям не выдавались.

Сообщений о несанкционированной разработке полезных ископаемых от местных органов власти не поступало.

Материалы по данному факту переданы в прокуратуру Крыма.

